Odunpazarı Belediyesi, İleri Yaştaki Yurttaşlar İçin Gezi Düzenledi - Haberler

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Odunpazarı Belediyesi, İleri Yaştaki Yurttaşlar İçin Gezi Düzenledi

ANKA - Yerel
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Odunpazarı Belediyesi, İleri Yaştaki Yurttaşlar İçin Gezi Düzenledi

Odunpazarı Belediyesi’nin Koca Çınar Yaşam Merkezleri, ileri yaştaki yurttaşlar için Musaözü Tabiat Parkı, Kanlıkavak Parkı, Orman Fidanlığı ile Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı’na gezi düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi'nin Koca Çınar Yaşam Merkezleri, ileri yaştaki yurttaşlar için Musaözü Tabiat Parkı, Kanlıkavak Parkı, Orman Fidanlığı ile Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı'na gezi düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ileri yaştaki yurttaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Havaların ısınması ile çalışmalarına gezileri de ekleyen Koca Çınar Yaşam Merkezleri; Musaözü Tabiat Parkı, Kanlıkavak Parkı, Orman Fidanlığı ile Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı'na gezi düzenledi.

ANKA / Yerel

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