Odunpazarı Belediyesi 'Hobi Bahçeleri'nin Yıkılacağını Duyurdu

Odunpazarı Belediyesi, Sarısungur Mahallesi'nde yapılan hobi bahçelerine ilişkin alınan yıkım kararının uygulanacağını duyurdu.

Odunpazarı Belediyesi'nin, Sarısungur Mahallesi'nde inşa edilen hobi bahçeleri hakkında aldığı yıkım kararına karşı dava açılmış; Yargı, yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Kararın, Belediye'nin yaptığı savunmayla kalkmasının ardından Odunpazarı Belediyesi, bölgedeki hobi bahçelerinin hukuka aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle yıkılacağını bildirdi. Belediye, yurttaşı karara uymaya davet etti.

Odunpazarı Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama, şöyle:

"İlçemiz Sarısungur Mahallesi'nde ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı yapılan ve kamuoyunda 'Botanik Kent Hobi Bahçeleri' olarak bilinen, 1402 ada 43 parselindeki taşınmazlar hakkında Belediyemiz tarafından yıkım kararı alınmıştı. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında kalan ve Sarısungur Göleti Mutlak Koruma ve Kısa Mesafe Koruma Alanı sınırları içinde bulunan hobi bahçeleri ile ilgili belediyemiz tarafından alınan yıkım kararına karşı açılan davalarda, Eskişehir İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Mahkeme tarafından ilk aşamada verilen yürütmenin durdurulması kararları, Belediyemizin savunmasının alınmasından sonra 10.06.2022 tarihinde kaldırılarak, davacıların yürütmenin durdurulması talepleri reddedilmiştir.

Odunpazarı Belediyesi olarak hukuk çerçevesinde hareket ettiğimizden, Belediye Encümenimiz tarafından alınan yıkım kararını uygulayacağımızı bir kez daha bildiriyoruz. Hemşehrilerimizin de hukuka uygun davranarak, gereğini yerine getirmelerini rica ediyoruz."

ANKA / Yerel