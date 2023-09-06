Odunpazarı Belediyesi Halk Market Yüzlerce Çocuğa Kırtasiye Yardımı Yaptı

Odunpazarı Belediyesi Halk Market, yeni eğitim ve öğretim yılına başlamadan yaklaşık 700 çocuğun ve ailesinin yüzünü güldürdü. İhtiyaç sahibi çocuklara çantadan, boya kalemine çocukların kırtasiye ihtiyaçlarını ulaştıran Halk Market, daha çok çocuğa ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için “Okul Çantamı Birlikte Dolduralım” sloganıyla bağış çağrısında bulundu.

Odunpazarı Belediyesi Halk Market, yeni eğitim ve öğretim yılına başlamadan yaklaşık 700 çocuğun ve ailesinin yüzünü güldürdü. İhtiyaç sahibi çocuklara çantadan, boya kalemine çocukların kırtasiye ihtiyaçlarını ulaştıran Halk Market, daha çok çocuğa ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için "Okul Çantamı Birlikte Dolduralım" sloganıyla bağış çağrısında bulundu.

Odunpazarı Belediyesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlamadan ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı. Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Halk Market, halkın ve Odunpazarı esnafının katkıları ile toplanan kırtasiye malzemelerini yaklaşık 700 öğrenciye ulaştırdı. Halk Markete giderek kırtasiye malzemelerini alan öğrenciler, kendilerine destek olan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

"OKUL ÇANTAMI BİRLİKTE DOLDURALIM"

Daha fazla çocuğa kırtasiye yardımı yapmak için hayırseverlere "Okul Çantamı Birlikte Dolduralım" sloganıyla bağış çağrısında bulunan Halk Market yetkilileri, hazırlanan paketlerin içerisinde; çanta, çizgili defter (büyük boy), kareli defter (büyük boy), 12'li kuru boya, 12'li sulu boya, 12'li pastel boya, 12'li keçeli boya, cetvel takımı, resim defteri, uçlu kalem, silgi, kaplık, kalemtraş olduğunu kaydetti. Halk Market'e kırtasiye bağışında bulunan Odunpazarı halkına ve esnafına teşekkür eden yetkililer, daha çok çocuğa ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istediklerini bu nedenle de hayırsever vatandaşların yardımlarını beklediklerini vurguladı. Yetkililer, "Okul Çantamı Birlikte Dolduralım" kampanyasına bağış yapmak isteyen hayırsever vatandaşların (0222) 240 70 70 – 0 533 401 01 77 numaralı telefonları arayabileceklerini ya da Gökmeydan Mahallesi Şehit Öğretmen Mustafa Coşkun Sokak No: 1 Gelişim Sitesi adresinde bulunan Halk Market'e giderek bağışlarını yapabileceklerini bildirdi.