Odunpazarı Belediyesi Gültepe Mahallesi'nde yeni bir kreş açıyor

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı'nın 16'ncı kreşini Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri'ne açıyor. 40 çocuğa ev sahipliği yapacak kreş için başvurular 18 Aralık'ta başlıyor.

Odunpazarı Belediyesi, Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri'nde bulunan Kadir Akkaş Halk Merkezi ile Koca Çınar Yaşam Merkezi'nin de olduğu binaya kreş yaptı. Gültepe Gündüz Bakımevi ve Kreşi adı verilen kreşte, iki sınıf bulunuyor. Kreşte, 3-5 yaş arası 40 çocuk okul öncesi eğitimi alacak. Çalışmaları tamamlanan Gültepe Gündüz Bakımevi ve Kreşi, kısa sürede çocukların hizmetine açılacak. Gültepe Gündüz Bakımevi ve Kreşi için başvurular 18 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 0 (222) 240 08 47 numaralı telefonunu arayarak bilgi alabilecek.

Kreşin de açılması ile Kadir Akkaş Halk Merkezi'nin bulunduğu binada Odunpazarı Belediyesi, 3'den 70'e hizmet veren bir kompleks oluşturuyor. Belediye, kreş ile çocuklara, Koca Çınar Yaşa Merkezi ile kıdemli vatandaşlara, halk merkezi ile de öncelikle kadın, çocuk ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hizmet verecek.