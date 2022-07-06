Odunpazarı Belediyesi Gönüllü Birimi Kuruldu

Odunpazarı Belediyesi'nde, Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile gönüllü birimi kuruldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışma yürütecek olan Gönüllü Birimi ile ilgili konuşan Başkan Kurt, "Hemşehrilemizle birlikte hayal kurup birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz. Odunpazarı için ben de varım diyen tüm hemşehrilerimizi birlikte çalışmaya davet ediyorum" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, Başkan Kazım Kurt'un talimatı ile Gönüllü Birimi kurdu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gönüllü Birimi, bilgi, beceri ve yeteneğini, her türlü ortak çalışmada maddi bir kazanç beklemeksizin belediye hizmetlerinde kullanacak kişilerden oluşacak. Gönüllü Birimi bu kapsamda; çocuklara, kadınlara, gençlere, yaşlılara, engellilere, yoksullara ve dezavantajlı bireylere yönelik eğitim hizmetleri; park, bahçe, kent estetiği ve çevre düzenleme hizmetleri; başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetler; mahallelerde arama-kurtarma ekiplerince verilecek görevler ile Belediye tarafından uygun görülen ve gönüllülük prensiplerine uygun tüm çalışma alanlarında çalışabilecek.

BELEDİYE, GÖNÜLLÜ KİMLİK KARTI VERECEK

Odunpazarı Belediyesi Gönüllü Birimi'ne katılmak için reşit olmak, on iki yaşını bitiren bireylerin yasal temsilcisinin izninin almış olması gerekiyor. Bir diğer gereklilik de etkinlik ve çalışmalarda katkıda bulunabilecek eğitime, mesleki ve kişisel özelliklere sahip olmak. Gönüllü birimine başvuru yapmak için nüfus cüzdanı, adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği, sağlık raporu, kan grubu belgesi ve 1 adet fotoğraf gerekiyor.

Gönüllülük ilişkisine dair düzenlenecek protokolün süresi 1 yıl olacak. Süresi biten protokolün uzatılma veya yenilenme zorunluluğu olmayacak. Belediye tarafından birimde çalışacaklara 'Gönüllü kimlik kartı' verilecek. Gönüllülerin, bu kartları faaliyetler ve çalışma süresince üzerlerinde bulundurması gerekecek.

WEB SİTESİNDE BULUNAN ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURULMALI

Odunpazarı Belediyesi Gönüllü Birimi'ne katılmak isteyenler, Odunpazarı Belediyesi resmi web sitesinde kurumsal sekmesi içinde yer alan "https://odunpazari.bel.tr/kurumsal/benvarim" ön başvuru formunu doldurduktan sonra istenen belgelerle birlikte Odunpazarı Belediyesi Gökmeydan Ek Hizmet Binası'nda (Gökmeydan Mahallesi Selin Sokak No: 10) bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapması gerekiyor.

"HEMŞEHRİLEMİZLE BİRLİKTE HAYAL KURUP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Gönüllü Birimi ile ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Biz Odunpazarı Belediyesi'ni katılımcı bir anlayış ile yönetiyoruz. Şimdiye kadar demokratik kitle örgütleri, sendikalar, kurum ve kuruluşlarla birlikte Odunpazarı için ne yapabiliriz diye konuştuk, çalışmalar yaptık. Artık, Odunpazarı için ben de varım diyen hemşehrilerimizle, kadınlar, çocuklar, gençler, dezavantajlı gruplar için birlikte çalışacağız. Park ve bahçelerimizin, kentimizin çevre düzenlemesi için birlikte hayal kuracağız, OBAK ile ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza birlikte yardım eli uzatacağız. Kısacası hemşehrilemizle birlikte hayal kurup birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz. Odunpazarı için 'ben de varım' diyen tüm hemşehrilerimizi birlikte çalışmaya davet ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel