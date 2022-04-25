Odunpazarı Belediyesi'den Kadın Girişimcilik Eğitimi

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Odunpazarı Belediyesi, kadın girişimcilik eğitimlerine devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, halk merkezlerinde düzenlediği kadın girişimcilik eğitimlerine devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, son olarak Emek Halk Merkezi'nde yapıldı.

Daha önce Büyükdere Halk Merkezi'ndeki atölyelere katılarak, bu atölyelerde edindiği bilgi ve ürettikleriyle online satış yapmaya başlayan Aliye Çelebi, Odunpazarı Belediyesi Emek Halk Merkezi'nde kadınlarla bir araya geldi.

DENEYİMLERİNİ KADINLARLA PAYLAŞTI

Büyükdere Halk Merkezi'nde katıldığı atölyelerden sonra takı satışı ve evdeki eski eşyaları değerlendirerek yaptığı satışlarından gelir elde ederek aile bütçesine katkı sağlayan Çelebi, bu deneyimlerini kadınlarla paylaştı. Kadınlara 'online satış nasıl yapılır, evdeki malzemeler nasıl değerlendirilir, satıştaki önemli kriterler nelerdir' gibi konularda deneyim ve tecrübelerini aktaran Çelebi, ürünlerini satmak ve sergilemek isteyen kadınlara yol gösterdi.