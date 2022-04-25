Odunpazarı Belediyesi, CHP Balkan Masası'nın Düzenlediği '102 Çiçek Çocuk Değişim Programı'na Katıldı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balkan Masası tarafından düzenlenen "102 Çiçek Çocuk Değişim Programı" canlı bağlantısına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Türkiye'den 10 belediyenin ev sahipliğini yaptığı Ukrayna, Filistin ve Suriye'nin de aralarında bulunduğu 11 farklı ülke ve 15 belediye ile Balkan Masası Başkanı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın yer aldığı programa canlı bağlanarak, çocukların dünyaya barış, kardeşlik ve dostluk getireceğini söyledi.

204 çocuğun bir araya geldiği canlı bağlantının ev sahibi 10 belediyeden biri de Odunpazarı Belediyesi oldu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, canlı bağlantıya; Kanlıkavak Parkı'nda düzenlediği Çocuk Şenliği'ne katılmak üzere gelen Odunpazarı Belediyesi'nin kardeş belediyelerinden Kosava Jakova ve KKTC Lefke'den çocuklar ve Odunpazarı'ndan Beyza Zor ile katıldı.

SÖZ ÇOCUKLARIN

Programa katılan çocuklar, kendilerine bugünü armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti. 23 Nisan'ı coşku ile kutladıklarını kaydeden çocuklar, yaşadıkları şehirleri anlatarak, tüm çocukların bayramını kutladı. Yayın sırası Odunpazarı'nda geldiğinde ilk sözü ev sahibi olarak Beyza Zor aldı. Beyza Zor'un ardından Jakova'dan Rumejsa Nushi ve Lefke'den Ünsal Uzunoğlu konuştu.

"TÜM ÇOCUKLARIN BAYRAMI KUTLU OLSUN"

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği'ne ve 102 Çiçek Çocuk Değişim Programı'na katılmaktan gurur duyduğunu söyleyen Zor, Nushi ve Uzunoğlu, kardeş belediyeler kapsamında başka ülkelerden çocuklarla tanışmaktan çok mutlu olduklarını belirtti. Zor, Nushi ve Uzunoğlu, "Bize bu fırsatı tanıyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başkanımız Kazım Kurt'a teşekkür ediyoruz. Tüm çocukların bayramı kutlu olsun" dedi.

Ardından da Lefke'den Metin Sonat söz aldı. Tüm çocukların bayramını kutlayan Metin Sonat, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet etti.

Çocuklardan sonra söz alan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, YENİ BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ BİR DEVLETİ İNŞA ETTİ"

Barış ve kardeşlik vurgusunun yapıldığı programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Dünya çocuklarını bir araya getirerek çocukların birbirini tanımasına imkan sağladığı için belediye başkanlarına teşekkür etti. Çocukların dünyaya barış, kardeşlik ve dostluk getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk, yeni bağımsız ve güçlü bir devleti inşa etti. Bütün mazlum ülkelere örnek oldu. Biz o nedenle Filistin halkının yanındayız" dedi.

"BÜTÜN ÇOCUKLAR GÜLEBİLSİN, OYNAYABİLSİN"

Çocukların bütün isteklerinin gerçekleşmesini dileyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında Ukrayna'da yaşanan savaşa da değindi. Kılıçdaroğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Ukrayna'da zor ve acılı bir tablo var, biliyorum. Ukrayna halkının yanındayız. Onlara her türlü desteği veriyoruz. Bütün çocuklar sevinsin. Barış, huzur, sevgi olsun. Bütün çocuklar gülebilsin, oynayabilsin."