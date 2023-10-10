Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde Atölye Kayıtları Başladı

Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, "Gençlere değer veriyor, gençlerle yükseliyoruz" sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin tam merkezindeki konumu ile gençlere hizmet veren Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezinde, güz dönemi atölye çalışmaları başlıyor.

Diksiyon, ses eğitimi, işaret dili, fotoğrafçılık, yoga, metin ve senaryo yazarlığı, kısa film, temel oyunculuk, kara kalem, salsa-bachata, tango ve grafik tasarım atölyelerinin açıldığı Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezinde kayıtlar, 16 Ekim Pazartesi günü sona eriyor. 18-35 yaş arası katılımcıların yararlanabileceği ücretsiz atölyelere kayıt yaptırmak isteyenlerin, Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'ne başvurması gerekiyor.

İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak'ta bulunan Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde kütüphaneden, dersliğe, dans ve tiyatro odasına kadar birçok alan bulunuyor. Tüm gençlerin kullanımına açık olan 5 katlı Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'nde dört derslik, dans ve tiyatro salonu, dinlenme salonu ve bir de Önder Baloğlu Kütüphanesi bulunuyor.

Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, hafta içi 09.00 - 22.00, Cumartesi günü 10.00-22.00, Pazar günü ise 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Atölyeler ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, mesai saatleri içinde 0 (222) 500 00 19 numaralı telefonu arayarak, bilgi alabilir.