Odunpazarı Belediyesi Camilerde Dezenfeksiyon ve İlaçlama Çalışması Yaptı

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerine devam ediyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, belediye sınırları içerisinde bulunan camilerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında artan gribal enfeksiyonlar ve toplu alanlarda konaklayan hastalık etmenlerine karşı merkez mahallelerde bulunan 103 camide dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarının merkez mahallelerden sonra kırsal mahallelerde devam edeceğini belirten yetkililer, yapılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları ile hastalıklara sebebiyet veren vektörlerin kontrol altına alındığını belirttiler.