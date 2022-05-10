Odunpazarı Belediyesi Atatürk Kupası Tenis Turnuvası'na Büyük İlgi - Haberler

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Odunpazarı Belediyesi Atatürk Kupası Tenis Turnuvası'na Büyük İlgi

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Odunpazarı Belediyesi Atatürk Kupası Tenis Turnuvası'na Büyük İlgi

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Spor Şenliği, #Odunpazarındaspor etiketiyle gerçekleştirilen instagram fotoğraf çekilişi ve Atatürk Kupası Tenis Turnuvası ile başladı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Spor Şenliği, #Odunpazarındaspor etiketiyle gerçekleştirilen instagram fotoğraf çekilişi ve Atatürk Kupası Tenis Turnuvası ile başladı.

Ihlamurkent Mahallesi'nde Kent Ormanı'nda bulunan tenis kortlarında düzenlenen Atatürk Kupası Tenis Turnuvası büyük ilgi gördü.

Yeni Başlayan Kadın, Yeni Başlayan Erkek, Büyükler Erkek, Büyükler Kadın, 12 Yaş Kız ve 12 Yaş Erkek olmak üzere 6 kategoride gerçekleşen Tenis Turnuvası'na, 120 sporcu katıldı. 19 Mayıs Perşembe gününe kadar devam edecek olan Tenis Turnuvası'nda, 19 Mayıs saat 11.00'de final maçı oynanacak.

Odunpazarı Belediyesi 19 Mayıs Spor Şenlikleri, Goalball Turnuvası, Farkındalık Futbol Maçı, Ulusal Karma Voleybol Turnuvası, Ata'ya Saygı Doğa Yürüyüşü, Futbol Turnuvası ve Minikler Hentbol Turnuvası ile devam edecek.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Odunpazarı, Mayıs, Tenis, Yerel, Haberler

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