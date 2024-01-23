Odunpazarı Belediyesi Arıköy Projesi'nde Arıcılık Eğitimlerine Başvurular Uzatıldı

Odunpazarı Belediyesi'nin üniversiteler ve demokratik kitle örgütleri ile iş birliği yaparak hayata geçirdiği Arıköy Projesi'nde arıcılık eğitimleri devam ediyor. 2024 yılı Arıköy arıcılık eğitimleri için başvurular, yoğun talep üzerine uzatıldı. Odunpazarı Belediyesi Ana Hizmet Binasında bulunan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bürosuna şahşen yapılacak olan başvurular, 16 Şubat 2024 Cuma günü sona erecek.

Konunun uzmanları, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları, akademisyenlerle iş birliği yapılarak hazırlanan Türkiye'nin örnek projelerinden olan Arıköy'de, arıcılık eğitimleri başlıyor. Usta öğreticiler tarafından verilecek eğitimler için başvurular devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Akpınar Mahallesi'nde 35 dönümlük bir alan üzerine kurulan Arıköy'de, arıcılık için gerekli olan botanik bilgisinden, temel ve ileri düzey arıcılığa, kovan bilgisinden pazarlama stratejilerine kadar birçok konuda teorik ve pratik eğitim verilecek. Arıcılık eğitimine başvuru yapmak isteyen vatandaşların, Odunpazarı Belediyesi Ana Hizmet Binasında bulunan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bürosuna şahsen başvuru yapması gerekiyor. 3 grupta gerçekleşecek teorik eğitimler toplam 30 saat sürecek. Birinci grup dersleri 25 Mart'ta başlayacak 5 Nisan'da sona erecek. İkinci grup dersleri 15-26 Nisan arasında gerçekleşecek, üçüncü grup dersleri ise 6 Mayıs'ta başlayıp 17 Mayıs'ta bitecek. Teorik eğitimler tamamlandıktan sonra uygulama eğitimleri (hava koşullarına bağlı olarak) 10 saat olarak yapılacak. Eğitimlerin yüzde 20'sinden fazlasına katılmayan kursiyerlere katılımcı belgesi verilmeyecek.

Arıköy'de eğitim almak isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Hizmet Binası'nda bulunan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Bürosuna başvuruda bulunabiliyor. 'Şahsen' yapılması gereken başvurular için son başvuru tarihi 16 Şubat 2024. Arıköy ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, (0222) 234 01 80 ya da 213 30 30-2027 numaralı telefonları arayarak bilgi alabiliyor.