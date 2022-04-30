Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Mayıs Ayında Seyircisi ile Buluşmaya Devam Edecek

"Sanat Odunpazarı'nda" sloganıyla çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, mayıs ayında bir yetişkin, bir de çocuk oyunu ile tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde oyunlarını sergileyen Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de yetişkin oyunu "Aşk Kaşıntısı" ile tiyatro severlerin karşısında olacak. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu 12 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da ise çocuk oyunu "Enos ve İo Farklılıklar Gezegeni" ile çocuk seyircileri ile buluşacak.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 14 Mayıs Cumartesi günü 20.30'da ve 28 Mayıs Cumartesi günü 20.30'da "Aşk Kaşıntısı", 15 Mayıs Pazar 13.00, 20 ve 27 Mayıs Cuma günleri saat 10.30'da "Enos ve İo Farklılıklar Gezegeni" ile sahnede olacak.

24 MAYIS'TA MERSİN TURNESİ

Hafta içi oynanan çocuk oyunları kapalı gişe oynanırken Odunpazarı Belediye Tiyatrosu 24 Mayıs Salı günü ise Mersin'e turneye giderek Mersin'deki seyircileri ile buluşacak.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun oyunlarını izlemek isteyen tiyatro severler, biletlerini biletinial.com web adresinden ya da Hasan Polatkan Kültür Merkezi gişesinden temin edebilir.