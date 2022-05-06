Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Yenikent'te Yağmur Duası ve Hıdırellez Şenliğine Katıldı - Haberler

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Yenikent'te Yağmur Duası ve Hıdırellez Şenliğine Katıldı

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Yenikent'te Yağmur Duası ve Hıdırellez Şenliğine Katıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi’ye bağlı Yenikent Mahallesinde düzenlenen geleneksel Hıdırellez şenliği ve yağmur duasına katıldı. Çevre mahallelerden de katılımın olduğu etkinlikte, Yenikentliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin de açılışı yapıldı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi'ye bağlı Yenikent Mahallesinde düzenlenen geleneksel Hıdırellez şenliği ve yağmur duasına katıldı. Çevre mahallelerden de katılımın olduğu etkinlikte, Yenikentliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin de açılışı yapıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Mahallesinde düzenlenen Hıdırellez şenliği ve yağmur duasına katıldı. Etkinlik boyunca vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşların istek ve beklentilerini dinledi. Etkinlikte ayrıca Yenikentliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin de açılışı yapıldı. Dernek binasını gezen Başkan Kurt, dernek yöneticilerine başarılar diledi.

Etkinlikte konuşan Başkan Kurt, yağmur dualarının kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Edilen duaların kabul olmasını dileyen Başkan Kurt, Hıdırellez'in Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan bahar bayramı olduğuna dikkat çekti. Başkan Kurt, "Hıdırellez, baharın geldiğinin müjdecisi. Türkiye sıkıntılı günler geçiriyor. Yaşam şartları zorlaştı, hayat çok pahalı, enflasyon yüzde yüzleri geçti. Bu bahar, ülkemize umut olsun. Edilen dualar, tutulan dilekler kabul olsun" dedi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Kazım Kurt, Odunpazarı, Hıdırellez, Yerel, Haberler

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