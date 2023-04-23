Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt Makamını 9 Yaşındaki Muhammed Eren'e Bıraktı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt makamını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Muhammed Eren Çelik'e bıraktı.

Her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını çocuklara bırakan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu sene de geleneği bozmadı. Başkan Kurt, makamını 9 yaşındaki Muhammed Eren Çelik'e bıraktı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un karşıladığı Çelik, Başkanlık makamına geçti. Başkan Kurt, minik öğrenci ile bir süre sohbet ettikten sonra makamını Çelik'e devrederek, Odunpazarı Belediyesi'nin kendisine emanet olduğunu belirtti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Başkanlık makamına oturan Başkan Çelik, 23 Nisan 1920'de Türk Milleti'nin iradesini temsil eden I. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihi Atatürk'ün çocuklara armağan ettiğini söyledi. Türkiye'nin dünyada çocuklara bayram ilan eden ve bu bayramı dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olduğunu vurgulayan minik Başkan Çelik, "Temsili olarak makamınızı bana verdiğiz için sizlere teşekkür ediyorum. Odunpazarı ilçemize verdiğiniz hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm arkadaşlarımın, Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bugün bizlere düşen Atatürk'ün izinden gitmek ve onun çok değerli fikirlerine sahip çıkmaktır. Bizler küçük olabiliriz ama birer bireyiz. Atatürk bizlere güvenmiş bizleri sevmiş. Bu sevgi karşılıklı, bizler de onu çok seviyoruz. O nedenle ülkemiz için başta ben olmak üzere tüm arkadaşlarım çok çalışmalıyız. Bugün bu koltukta ben de Atatürk'ün izinde sizler gibi bir başkan olarak oturmaktan çok mutluyum" dedi. Minik Başkan Çelik konuşmasının ardından Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Bilgen Perk'i aradı. Başkan Çelik, Park ve Bahçeler Müdürü Perk'e Emek Mahallesi'nde bulunan bir parkın yenilenmesi ve köylerde çocukların oynayabileceği parklar yapılmasının talimatını verdi.

Başkan Kazım Kurt ise program sırasında yaptığı konuşmada, "Dünyada çocukların bayramı olan tek ülke biziz. Bunun kıymetini, önemi bilmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ni çocuklarımıza ve gençlerimize emanet eden Büyük Önder Atatürk'ün sizlere verdiği değerin bilincinde olmanız lazım. O'nun yolundan ayrılmadan, ülkemize yararlı yurttaşlar olmanız lazım. Bu en önemli görevinizdir. Odunpazarı Belediyesi olarak, bu konu da gerekli olan tüm desteği sağlayacağız. Bu bizim en önemli görevimiz" dedi.