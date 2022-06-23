Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen alan çalışmaları kapsamında son olarak 71 Evler Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Kurt, mahalle sakinleri ve esnafının dertlerini, taleplerini dinledi; girdiği bakkal, manav ve kasaptan da fiyatlar hakkında bilgi aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 71 Evler Mahallesi Alan Çalışması'na katıldı. CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, ilçe yöneticileri ve parti üyelerinin de katıldığı alan çalışmasında Başkan Kurt ve Çınar, 71 Evler Mahallesi'ni gezerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Rahmi Çınar ile birlikte 71 Evler Mahallesi'nde bulunan market, manav, kasap, kahvehane, restoran ve iş yerlerini gezen Başkan Kurt, esnafın derdini ve çözüm önerilerini dinleyerek notlar aldı.

Başkan Kurt ve Çınar, ziyaretleri kapsamında 71 Evler Mahallesi Muhtarlığı'na da gitti. Muhtar Veysel Gaznepoğlu ile bir araya gelen Başkan Kurt ve Çınar, bir süre Gaznepoğlu ile mahallelinin sorunları ve talepleriyle ilgili sohbet etti.

"EKONOMİDE KAYIŞ KOPTU"

Başkan Kurt, mahalleyi gezerken akaryakıt istasyonlarına da uğradı. Mazot ve benzin fiyatlarının her gün arttığına dikkat çeken Başkan Kurt, bu durumun artık katlanılamaz boyutlara ulaştığını söyledi. Başkan Kurt, "Askıda ekmek, dünkü poğaça, boş baklava, tezgah artığı çıkma meyve sebze, dilimle karpuz, bardakla ayçiçek yağı, 30 lira mazot… Ekonomide kayış koptu. Siyasal iktidar bu ülkeyi yönetemiyor. Türkiye'nin bu çıkmazdan kurtulması lazım" dedi.

ANKA / Yerel