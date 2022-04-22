Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, İftarda Şehit Aileleri, Gaziler ve Yakınlarıyla Buluştu

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ve yakınlarını ağırladı. Odunpazarı Belediyesi yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğine Türk Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, dernek üyeleri katıldı.

Eskişehirli şehit aileleri, Odunpazarı Belediyesinin iftar yemeğinde bir araya geldi. Odunpazarı Belediyesi yemekhanesinde verilen iftar yemeğine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türk Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Herkese hayırlı iftarlar ve Ramazanlar dileyen Başkan Kurt, "İnsanların erken yaşta, beklenmedik bir ortamda, sağlıklıyken ölmesi; bir insanlık suçudur. Bunu yüksek sesle her yerde söylüyoruz. Ama bu sizin acınızı dindirmez, yaranızı sarmaz. Devlet, şehitlerine, şehitlerinin yakınlarına, gazilerine sahip çıkmak zorundadır" dedi.

BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR ETTİ

Programda konuşan Türk Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Sevinç Uluçeşme, "Bugün burada soframızı paylaştık" diyerek, bu paylaşıma vesile olduğu için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Davete katılan şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına da teşekkürlerini sunan Uluçeşme, herkese hayırlı iftarlar ve Ramazanlar diledi.

"DEVLET, ŞEHİTLERİNE, ŞEHİTLERİNİN YAKINLARINA, GAZİLERİNE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDADIR"

Başkan Kurt ise şehit ailelerine, gazilere ve yakınlarına minnet ve şükranlarını sunarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün, Ramazan'da şehitlerimizi analım, gazilerimize de saygılarımızı sunalım diye bir arada olalım istedik. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Biliyorum, zor. Sizler için daha da zor. Bizim için de zor. İnsanların erken yaşta, beklenmedik bir ortamda, sağlıklıyken ölmesi; bir insanlık suçudur. Bunu yüksek sesle her yerde söylüyoruz. Ama bu sizin acınızı dindirmez, yaranızı sarmaz. Devlet, şehitlerine, şehitlerinin yakınlarına, gazilerine sahip çıkmak zorundadır. Sizin her türlü sosyal haklarınızı sağlamak durumundadır. Yerel yönetimler olarak belediyeler de sizin yaşamınızı kolaylaştırmalıdır. Biz bu konuda üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Sizler bir daha üzülmeyin, sizler bir daha mutsuzlukla karşı karşıya kalmayın, temel amacımız da budur. Allah, sizlere sağlıklı, mutlu ömür versin. Biz bunu dileriz. Sizlere minnet ve şükran duyuyoruz."