Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Gündoğdu'da

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen alan çalışmaları kapsamında son olarak Gündoğdu Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin ve esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Kurt, mahalledeki imar sorunuyla ilgili olarak da "Biz, Gündoğdu, Karapınar ve Küçük Sanayi'de hemşehrilerimizin daha fazla mağdur olmasını istemiyoruz. Biz taşın altına elimizi koymaya hazırız. Bakanlık yetkiyi versin, biz yapalım" diye konuştu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Gündoğdu Mahallesi Alan Çalışması'na katıldı. CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, ilçe yöneticileri ve parti üyelerinin de katıldığı alan çalışmasında Başkan Kurt ve Çınar, Gündoğdu Mahallesi'ni gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Rahmi Çınar ile birlikte Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan market, manav, kasap, kahvehane, restoran ve işyerlerini gezen Başkan Kurt, esnafın derdini ve çözüm önerilerini dinleyerek notlar aldı.

"BAKANLIK YETKİYİ VERSİN, BİZ YAPALIM"

Alan çalışması Gündoğdu Mahallesi'nde olunca mahallede yaşanan imar problemleri de sohbetlerin başlıca konularından biri oldu. Konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Başkan Kurt, şunları söyledi:

"Gündoğdu Mahallesi'nin yarısı, 2012 yılında afet riskli alan ilan edildi. İmar, planlama ve kentleşme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçti. Ne yazık ki bu süreçte, Gündoğdu sakinlerinin hiçbirisi bu duruma itiraz etmedi. 'Burası afet riskli alan olmaz, kendi imarımızı kendimiz yapalım' demedi. Sadece bir kişi, arsası için dava açtı, açtığı davayı da kazandı, ama mahallenin genelini ilgilendiren bir dava olmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012 yılından bugüne, Gündoğdu Mahallesi'nin sorunlarıyla ilgilenmedi. Bu konuda yetki, hala Bakanlıkta. Biz, Gündoğdu, Karapınar ve Küçük Sanayi'de hemşehrilerimizin daha fazla mağdur olmasını istemiyoruz. Biz taşın altına elimizi koymaya hazırız! Bakanlık yetkiyi versin, biz yapalım."

ANKA / Yerel