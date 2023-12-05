Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Vişnelik Mahallesi esnafı ile bir araya gelerek esnafın taleplerini dinledi ve Odunpazarı'nda gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Kurt ayrıca yeni plan ve projeleri hakkında da bilgi verdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Vişnelik Mahallesi esnafı ile bir araya geldi. Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Kurt, Odunpazarı'nda gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Eskişehir ve Odunpazarı'nda hayata geçirmeyi planladıkları yeni plan ve projeleri de anlatan Başkan Kurt, "Belirsiz bir ekonominin olduğu ülkede ayakta durabilen bir ilçe belediyesi yarattık. Projelerimiz diğer belediyelere örnek oldu. Birçok belediye bizim projelerimizi örnek olarak kullanıyor. Bu da bize gurur veriyor" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kurt son olarak Vişnelik Mahallesi esnafı ile buluştu. Atatürk Bulvarında bulunan bir restoranda gerçekleşen toplantıya, Vişnelik esnafı ve Avukat Muratcan Cırık katıldı. Odunpazarı Belediyesi'nde gövere geldiği 2014 yılından beri gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal demokrat, halkçı, şeffaf bir yönetim anlayışı ile yönetildiğini vurguladı.

16'NCI KREŞ ÜNİVERSİTE EVLERİNE

Odunpazarı Belediyesi'nde göreve geldiklerinde kiralık araç ve bina uygulamasına son verdiklerini belirten Başkan Kurt, belediyenin kendi araç filosunu kurarak milyonlarca lira tasarruf ettiğini söyledi. Belediye bütçesi hakkında da bilgi veren Başkan Kurt, " Odunpazarı Belediyesi, rahat yönetilebilir, kendi kendini yönetebilir bir belediye haline geldi. Güneş Enerji Santrali (GES) gibi projelerle ek kaynaklar yarattık" dedi. Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri'nde bulunan Kadir Akkaş Halk Merkezi'nin bulunduğu binaya kreş yaptıklarını duyuran Başkan Kurt, bu kreş ile birlikte Odunpazarı'ndaki kreş sayısının 16'ya yükseleceğini belirtti. Eskişehir'in belediye bünyesinde açılan tek engelli kreşinin Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, "Bu kreşte 3-6 yaş arası down sedromlu, otizm ve zihinsel engelli çocuklar eğitim görüyor. Bu çocuklarda büyük bir gelişme olduğu görülüyor. Bu gelişme de eğitimle birçok sorunun çözüleceğinin kanıtı" diye konuştu.

PROJEMİZ DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLDU

Odunpazarı Belediyesi'nin devam eden çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Başkan Kurt, Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi çalışmalarını anlattı. Başkan Kurt, Mart ayına kadar Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi çalışmalarının sona ereceğini belirtti. Belediyenin kırsal çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Başkan Kurt, "Belirsiz bir ekonominin olduğu ülkede ayakta durabilen bir ilçe belediyesi yarattık. Projelerimiz diğer belediyelere örnek oldu. Birçok belediye bizim projelerimizi örnek olarak kullanıyor. Bu da bize gurur veriyor" diye konuştu.

Eskişehir ve Odunpazarı için hazırladıkları yeni plan ve projeleri anlatan Başkan Kurt, Vişnelik esnafının taleplerini dinleyerek, sorularına cevap verdi.