Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türk İş Eskişehir İl Temsilciliğini ziyaret etti. Türk İş Eskişehir İl Temsilcisi Orhan Demir, Belediye İş Genel Merkez Yöneticisi Güney Demirdaş ve Türk-İş'e bağlı sendikaların şube başkanlarıyla buluşan Başkan Kurt, "Birlikte üretelim, birlikte karar verelim istiyoruz" dedi. Demir ve Demirdaş ise yaptıkları konuşmalarda Türk-İş olarak Kazım Kurt'un yanında olduklarını söyledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Eskişehir İl Temsilciliğini ziyaret etti. Başkan Kurt'u Türk-İş Eskişehir İl Temsilcisi ve Türk Metal Şube Başkanı Orhan Demir, Belediye-İş Genel Merkez Yöneticisi Güney Demirdaş, Şeker-İş Şube Başkanı Hamit Dokuzlar, Belediye-İş Şube Başkanı Kemal Azak, Sağlık-İş Şube Başkanı Recep Öztürk, Türk Maden-İş Şube Başkanı Cafer Çakmak, Tez-Koop-İş Şube Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz ile Türk-İş'e bağlı sendikaların şube yöneticileri karşıladı. Başkan Kurt ve sendika başkanları ziyaret sırasında asgari ücretten, sendikal mücadele ve seçimlere kadar birçok konuda sohbet etti.

"İŞÇİ BABASI"

Başkan Kurt'a ziyareti için teşekkür eden Türk-İş Eskişehir Temsilcisi Orhan Demir, Kazım Kurt'un işçi babası ve işçi dostu olduğunu söyledi. Başkan Kurt'un her zaman işçiye destek veren bir belediye başkanı olduğunu vurgulayan Demir, Odunpazarı Belediyesi'nde örgütlü olan Belediye-İş'in Türk İş'e bağlı sendikalardan biri olduğunu hatırlattı. Başkan Kurt'a belediyede çalışan işçilere verdiği destek için işçiler adına teşekkür eden Demir, "Sadece belediyede çalışan işçilere değil, şehirdeki diğer işçilere de her zaman destek oluyor. Bize, her türlü desteği sağlayacağınıza inancımız tam. Ne sıkıntımız olursa olsun, kapınızı çaldığımızda bizi çevirmediniz. Teşekkür ederiz" dedi. Kazım Kurt'un Odunpazarı'nda gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydeden Demir, "Türk-İş olarak biz de Kazım Kurt'a elimizden gelen katkı ve desteği vereceğiz" diye konuştu.

"BİRLİKTE ÜRETELİM, BİRLİKTE KARAR VERELİM İSTİYORUZ"

Sosyal demokrat bir belediye olarak sendikalardan kopmalarının mümkün olmadığını söyleyen Başkan Kurt, "İşçi sınıfı bizim varlık sebebimiz. İşçi sınıfının refahı, huzuru ve başarısı bizim için çok önemli" dedi. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Türk İş'in 24'üncü Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını dileyen Başkan Kurt, herkesin sendikalı olması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Sendikal yaşamın Türkiye'de çok daha büyük yerlere gelmesi gerektiğini söyleyen Başkan Kurt, "Hak ettiği yer burası değil. Sendikalarla birlikte ülkeyi yönetmeli, onlarla birlikte kararlar alabilmeliyiz. Sadece merkezi hükümetin kararları değil, yerel yönetimlerin kararları da birlikte alınabilmeli. Çünkü üreten, bu işi ortaya çıkaran işçi. Bunun değişmesi lazım" diye konuştu. Yaklaşan belediye seçimlerinin önemine dikkat çeken Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Suyumuz, ekmeğimiz, temizliğimiz, havamız, suyumuz, oksijenimiz… herşeyi belediye sağlıyor. Doğru ve temiz bir şehirde yaşamak istiyorsak, belediye hizmetlerinin insan onuruna yaraşır bir hale gelmesi lazım. Bunu da işçilerle yapacağız. İşçi olmadığı zaman bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bunu kavradıktan sonra, işçilere ve sendikalara sahip çıkma meselesi gündeme geliyor. Biz işçi arkadaşlarımızı işçi ve işverenden ziyade, çalışma arkadaşı olarak görüyoruz. Birlikte üretelim, birlikte karar verelim istiyoruz" dedi.