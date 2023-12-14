Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Depreme Karşı Bilinçlendirme ve Farkındalık Seminerine Katıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen seminere katılarak Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki ile bir araya geldi. Başkan Kurt, deprem bilinci hakkında bilgi aldı ve Moriwaki'ye Atatürk heykellerinden hediye etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde kurulu olan özel bir firma tarafından düzenlenen "Depreme Karşı Bilinçlendirme ve Farkındalık" seminerine katıldı.

Seminer öncesinde Japon Deprem Uzmanı Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki ile bir araya gelen Başkan Kurt, bir süre Moriwaki ile sohbet etti. Türkiye ve Eskişehir'de olası depremlerle ilgili Moriwaki'ye sorular soran Başkan Kurt, ülkede yaşanan son depremler ile ilgili bilgi aldı. Başkan Kurt, Mustafa Kemal Atatürk'e hayranlığı bilinen Yoshinori Moriwaki'ye Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde yapılan Atatürk heykellerinden hediye etti.

DEPREM BİLİNCİ HAYAT KURTARIR

Samimi sohbeti için Yoshinori Moriwaki'ye teşekkür eden Başkan Kurt, "Moriwaki'yi dinledik, önemli şeyler öğrendik. Seminer öncesinde de deneyimlerinden faydalandığımız güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bu önemli etkinlikte emeği geçenleri kutluyor, teşekkür ediyorum. Deprem bilinci hayat kurtarır" dedi.