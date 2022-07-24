Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Çankaya Mahallesi'nde Hemşehrileri ile Buluşacak

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, halk buluşmalarına 'Muhabbet Lazım' toplantıları ile devam ediyor. Başkan Kurt, 25 Temmuz Pazartesi günü Çankaya Mahallesi'nde düzenlenecek 'Muhabbet Lazım' toplantısıyla, Çankayalı hemşehrileri ile bir araya gelecek. Saat 19.30'da başlayacak olan buluşma ile ilgili konuşan Kurt, "Hemşehrilerimle buluşuyor, sohbet ediyoruz. Hemşehrilerimin istek, talep ve sorunlarını dinliyor, sorularını cevaplıyorum. Odunpazarı Belediyesi, halkçı ve katılımcı bir belediye. Biz Odunpazarını hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hemşehrileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Alan çalışmaları, halk buluşmalarının ardından 'Muhabbet Lazım' toplantıları ile Odunpazarılılar ile buluşan Başkan Kurt, bu toplantılarda hemşehrilerinin istek ve taleplerini dinliyor, sorularını cevaplıyor. İlki Vadişehir Mahallesinde gerçekleşen 'Muhabbet Lazım' toplantılarının ikincisi, 25 Temmuz Pazartesi Çankaya Mahallesi'nde yapılacak. Çankaya Mahallesi Pazar Yerinde düzenlenecek olan 'Muhabbet Lazım' toplantısı, saat 19.30'da başlayacak.

"ODUNPAZARI BELEDİYESİ, HALKÇI VE KATILIMCI BİR BELEDİYE"

Çankaya 'Muhabbet Lazım' buluşması ile ilgili konuşan Başkan Kurt, tüm Çankayalı hemşehrilerini, davet etti. Bu buluşmalarla hemşehrileri ile bir araya geldiklerini kaydeden Başkan Kurt, "Hemşehrilerimle buluşuyor, sohbet ediyoruz. Hemşehrilerimin istek, talep ve sorunlarını dinliyor, sorularını cevaplıyorum. Odunpazarı Belediyesi, halkçı ve katılımcı bir belediye. Biz Odunpazarını hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. 'Muhabbet Lazım' buluşmalarımız diğer mahallelerimizde de devam edecek. Çankayalı hemşehrilerimi, 25 Temmuz saat 19.30'da Çankaya Mahallesi Pazar Yerine davet ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel