Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt 23 Nisan'da Makamını Çocuklara Bıraktı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) -

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt makamını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vali Sami Sönmez İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi Hatice Zehra Erkol'a bıraktı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hatice Zehra Erkol'u kapıda karşıladı. Kurt, çocuk öğrenci ile bir süre sohbet ettikten sonra makamını Hatice Zehra Erkol'a devrederek, Odunpazarı Belediyesi'nin kendisine emanet olduğunu söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Başkanlık makamına oturan Hatice Zehra Erkol, her mahalleye diğer çocukların kendilerini geliştirebileceği kurslar açılması talimatı verdi.

"BİZ KADINLARI VE ÇOCUKLARI MUTLU BİR ODUNPAZARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Makam devrinde konuşan Başkan Kurt, "Dünyada çocukların bayramı olan tek ülke biziz. Bunun kıymetini, önemini bilmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ni çocuklarımıza ve gençlerimize emanet eden Büyük Önder Atatürk'ün sizlere verdiği değerin bilincinde olmalıyız. Atatürk'ün yolundan ayrılmadan, ülkemize yararlı yurttaşlar olmamız lazım. Bu en önemli görevinizdir. Odunpazarı Belediyesi olarak, bu konu da gerekli olan tüm desteği sağlayacağız. Bu bizim en önemli görevimiz. Biz kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı için çalışıyoruz" dedi.