Odunpazarı 23 Nisan'ı Kanlıkavak'ta Bir Şenlikle Kutladı

Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kanlıkavak Parkında düzenlediği Çocuk Şenliği ile kutladı. "Çocuklar Hep Şen Olsun Diye" sloganı ile düzenlenen şenliklere, binlerce çocuk katıldı. Gün boyu devam eden şenlikte, çocuklar gönüllerince eğlendi. Şenlik kapsamında Şubadap Çocuk Grubu 23 Nisan'a özel konser verdi. Çocuklar Şubadap'ın söylediği şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı muhteşem bir şenlikle kutladı. "Çocuklar Hep Şen Olsun Diye" sloganı ile düzenlenen Çocuk Şenliği, Kanlıkavak Parkında düzenlendi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı şenlikte, çocuklar gün boyunca gönüllerince eğlendi. 23 Nisan Çocuk Şenliğine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Başkan Kurt'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle makamını devrettiği Çocuk Başkan Hatice Zehra Erkol, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ile Odunpazarı Belediyesi'nin kardeş belediyelerinden Kosava Jakova ve KKTC Lefke Belediyeleri'nden 12-15 yaş arasında çocuklar ve eğitmenleri katıldı.

"ÇABAMIZ, ÇOCUKLARIMIZ İÇİN"

Çocuk Şenliğinin açılış konuşmasını Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptı. Çocukların bayramını kutlayan Kurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye'nin değil dünyanın en büyük bayramı olduğunu söyledi. Bu bayramı Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiğini kaydeden Başkan Kurt, "Bunun değerini, kıymetini bilin. Bu hakkı hiç kimseye teslim etmeyin. Biz sizi seviyoruz. Bütün çabamız, çocuklarımız için. Çocuklarımızın mutluluğu için. Onların, güzel gelecekte, bambaşka bir dünyada yaşaması için. Siz de umudunuzu asla yitirmeyin. Bu ülke, bu ülkenin ve toprağın insanları iyi şeylere layıktır. Bunu 100 yıl önce dedelerimiz, atalarımız, 7 düvele karşı mücadele ederek, gösterdi. Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Onların çocuklarına, dedelerini örnek almalarını öneriyorum. Öncelik vatansa gerisi teferruattır.

"BU TOPLUM BUGÜNÜ HAK ETTİ"

Biz, bu memleket, vatan için gözünü kırpmadan canını veren dedelerin torunları olarak çok çalışmalıyız. Kurtuluşumuzun yolu çok çalışmak ve okumaktır, ama birlik ve beraberliğimizi de kaybetmemektir. Hoşgörü, demokrasi, insan hakları esastır. Bunların hepsine sahip çıkacağız. Ben çocukların hakları için mücadele eden tüm kurumları, öğretmenlerimizi kutluyorum; gayret ve çabaları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni nesli yetiştirecek olan onlardır; ülkemizin geleceğini kurtaracak olan da sizlersiniz çocuklar. Sizleri seviyoruz. Bayram gibi bayram olsun. Halkın içinde içimizden geldiği gibi eğlenelim, çünkü bu toplum bugünü hak etti. Sivil bir kutlama olsun, birlikte olalım. Tanışın, arkadaş, dost olun. Gelecekteki güzel Türkiye için çaba gösterin" dedi.

Başkan Kurt, konuşmasının ardından sahneden şenliğe katılanlarla birlikte öz çekim yaptı.

"ATATÜRK'E TEŞEKKÜR EDERİM"

Başkan Kurt'un ardından Çocuk Başkan Hatice Zehra Erkol bir konuşma yaptı. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Erkol, "23 Nisan meclisin açıldığı gündür. Atatürk 23 Nisan gününü bayram yapalım diye biz çocuklara armağan etmiştir. Biz çocuklar, bayramımızı çok seviyoruz. Atatürk'e teşekkür ederim" dedi.

"GÜLE GÜLE YARATIN, KORUYUN VE KULLANIN"

Etkinlikte konuşmaya yapan isimlerden biri de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen oldu. Konuşmasına "Dünyanın bütün güzel çocukları burada toplanmış" sözleri ile başlayan Büyükerşen, "Ne mutlu o anne babalara. Ne mutlu bizlere" dedi. Çocukların bayramını kutlayan Büyükerşen, "Tüm çocuklarımız Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi çocuklar olarak yetişiyor. Onları yetiştiren anne, babalara ve öğretmenlere yürekten teşekkür ediyorum, bayramlarını kutluyorum. Çocuklar bol bol eğlenin. Yarın Türkiye'nin geleceğine hakim olacaksınız ve hakimiyet sizin olacak. Güle güle yaratın, koruyun ve kullanın" diye konuştu. Konuşmaların ardından şenlik için Eskişehir'e gelen Odunpazarı Belediyesi'nin kardeş belediyelerinden Kosava Jakova ve KKTC Lefke Belediyesi'nden çocuklar ve eğitmenleri sahneye çıkarak Başkan Büyükerşen, Başkan Kurt ve Çocuk Başkan Erkol ile şenliğe katılan çocukları selamladı.

ÇOCUKLARDAN GÖSTERİ

Şişme oyun parkuru, pamuk şeker tezgahlarının yer aldığı şenlik alanında, palyaço ve tahta bacağın da aralarında bulunduğu sirk ekibi gösteriler yaptı. Yüz boyama ve resim etkinliklerinin düzenlendiği şenlikte; Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı kreşler ile Küçük Yıldızlar

Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Karacapark Anaokulu, Bahar Çocuk Evi ve Özel Öğretim Kurumları öğrencileri gösteriler düzenledi. Odunpazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Çocuk Korosu konser verirken, eğitmenliğini Oktay Şahin'in yaptığı folklor ekibi Halk Dansları Gösterisi, eğitmenliğini Ceren Seda Öznacar'ın yaptığı modern dans öğrencileri ise Modern Dansgösterisi yaptı. Çocukların gösterileri, şenliğe katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı. Şenlikte ayrıca Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Ekibi ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Tiyatro Ekibi ve -25 Derneği 23 Nisan'a özel hazırladıkları çocuk oyununu oynadı.

ÇOCUKLAR ŞUBADAP ÇOCUK'A HEP BİRLİKTE EŞLİK ETTİ

25 Derneği şenliğin düzenlediği alanda stant açarak yarışmalar ve sokak oyunları düzenledi. Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi 'OBAK' da alanda survivor parkuru kurarak, çocuklara oyunlar oynattı. Şenlikte çocuklara, pamuk şeker ve çocuklar için özel olarak hazırlanan 'Nutuk' dağıtıldı. Saatler, 16.30'u gösterdiğinde çocuklar tarafından çok sevilen Şubadap Çocuk sahneye çıkarak 23 Nisan'a Özel Konser verdi. Çocuklar, Şubadap Çocuk'un söylediği şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Şenliğe katılan çocuklar ve aileleri böyle bir etkinlik düzenledikleri için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Kurt'a yoğun ilgi gösteren çocuklar ve aileleri, Kurt ile fotoğraf çektirdi.