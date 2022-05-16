Ödüllü yazar Coşkuner, Karasulu minik okurlarıyla buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ödüllü yazar Coşkuner, Karasulu minik okurlarıyla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ödüllü yazar Coşkuner, Karasulu minik okurlarıyla buluştu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2021 Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatçı dalında ödül alan yazar Tuğba Coşkuner, öğrencilerle söyleşide buluştu.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2021 Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatçı dalında ödül alan yazar Tuğba Coşkuner, öğrencilerle söyleşide buluştu.

2021 Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatçı dalında ödül alan "Dünyanın Son İnsanları Duvarın Ardı" isimli hikaye kitabının söyleşi programı için Karasu'ya gelen yazar Tuğba Coşkuner, Sezi Eratik Ortaokulu'nda öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Kitabı okuyan öğrenciler, kitabın yazarıyla söyleşi yapmanın mutluluğunu yaşadı. Yazar Coşkuner ise kitabının nükleer savaş sonrasında yaşlı bakım merkezine sığınan insanları anlattığını belirtti. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya, Çocuk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title