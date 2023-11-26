Ödüllerini Başkan Ataç'ın elinden aldılar

Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlediği kompozisyon yarışması sonuçlanırken, yarışmayı kazananlara ödülleri Başkan Ataç tarafından takdim edildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Cumhuriyetimiz 100 Yaşında' sloganıyla düzenlediği kompozisyon yarışması sonuçlandı. Düzenlenen kompozisyon yarışmasında çocuklar, yazdıkları kompozisyonlar ile Cumhuriyetin 100'üncü yaşını kutladı. 9-13 yaş arasındaki çocukların yazdıkları kompozisyonlar, oluşturulan jüri tarafından değerlendirildi. Jüri tarafından toplamda 14 eser değerlendirildi. Kemal Yakut, Rahmi Emeç, Samet Yağcıoğlu, Fidan Çobanoğlu Kaplan, Ayşe Gamze Bozkurt ve Sezer Özdağ'ın yer aldığı seçici kurul eserleri değerlendirerek birinci, ikinci ve üçüncüyü belirledi.

"Bu güzel çocuklarımıza hep birlikte hizmet verelim"

Ödül töreninde konuşan Başkan Ataç, Öğretmenler Günü'nü kutlayarak sözlerine başladı. Başkan Ataç, "24 Kasım deyince Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadan olmuyor. O hem silahlı kuvvetlerin komutanıydı hem de öğretmenlerin başöğretmeniydi. Burada güzel bir irfan yuvası kurduk. Umarım diğer belediyelere de örnek olur. Çünkü bugünkü ekonomik koşullarda öğrencileri okutmak kolay değil. Bir tarafından destek vermemiz gerekiyordu. Nihayetinde burayı hayata geçirdik. Buradaki tüm eğitmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Nice nice yıllarda bu güzel çocuklarımıza hep birlikte hizmet verelim" dedi.

Düzenlenen yarışmada Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz Ortaokulu öğrencisi Hanife Nur Başar birinci, Ahmet Sezer Ortaokulu öğrencisi Kerem Gökmen ikinci ve Ülkü İlkokulu öğrencisi Hiranur Beşiktepe üçüncü oldu. Ödüllerini ise Başkan Ataç takdim etti. - ESKİŞEHİR