Odessa'da savaştan kaçanlara yemek dağıtıldı

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrinde bulunan tren garında, savaştan kaçan yolculara gönüllüler tarafından yemek dağıtıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle bölge halkının ülkenin batısına doğru hareket etmesi sonucu tren garlarında yoğunluk oluştu. Ukrayna'nın Odessa şehrindeki tren garında gönüllü bir kuruluş, savaşın başından bu yana insanlara sıcak yemek ve içecek ikram ediyor.

"İnsanlar bize minnettar"

Gönüllü olarak yemek dağıtımına katılan Dikovskaya Victoria, "İstasyona varan halka yardım ediyoruz. Manastırdan yemekler getiriyoruz. Organizatörümüz ve gönüllülerimiz birlikte bu işi yürütüyoruz ve insanlarla iletişim kuruyoruz" dedi. Gönüllü olarak çalışan Sandra Spars, "Bugün savaşın 37. günü. Çatışmaların yaşandığı sıcak noktalardan tahliye edilen insanlar için yemek hazırlıyoruz. Buradakiler Nikolaev, Herson ve Harkov'dan ve diğer bölgelerden gelen yolcular. Bugün menüde borsch çorbası, bulgur, sebze püresi sosu, salata vardı. Yolda tatlı da veriyoruz, insanlara komposto yapıyoruz. İnsanlar bize minnettar. Mesela dün bir kız yemek yedi, yanıma geldi, bana sarıldı ve çok minnettar olduğu için gözyaşlarına boğuldu" sözlerini kullandı.

Diğer bir gönüllü Ruslan, "Gönüllü olarak çalışmak için buraya geldim. Kolay bir zamanda değiliz. Biz bütün insanlara yardım ediyoruz. Yardım kuruluşunda yaşlılara, emeklilere ve diğer insanlara yemek getiriyoruz. Para topluyoruz gıda ürünlerini alıyoruz. Aldığımıza ürünleri evlere gönderiyoruz" dedi.

Harkov'dan savaş nedeniyle kaçan Vitaly ise, "Harkov'da 35 yıl yaşadım. Bulunduğum yeri bombaladılar. Evimi garajımı her şeyimi bıraktım yola çıktım. Ujgorod şehrine gitmek istiyorum akrabalarım orada. Oraya gidip duruma bakacağım. Yarın ne olacağını bilmiyorum belki savaş durur. Bu savaşı yapan Putin, ne yapıyor anlamıyorum. 21.yüzyılda insanlara zarar veriyor" ifadelerini kullandı. - ODESSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel