Ödemiş'teki Orman Yangını Sonrası Kardeş Borsalar Toplantısı

Ödemiş'teki Orman Yangını Sonrası Kardeş Borsalar Toplantısı
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Ödemiş'te meydana gelen orman yangını sonrası üreticilerin yaşadığı zararlara çözüm aramak amacıyla Aydın Ticaret Borsası'nda 'Kardeş Borsalar İstişare Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda, yangının tarımsal üretime etkileri ve üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi konuları ele alındı.

Ödemiş'te meydana gelen orman yangınının ardından üreticilerin yaşadığı zararları değerlendirmek ve ortak çözüm yolları geliştirmek amacıyla düzenlenen "Kardeş Borsalar İstişare Toplantısı", Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantının ana gündem maddesini, yangın felaketinin ardından üreticilerin karşılaştığı kayıpların telafisi, bölgenin yeniden ayağa kaldırılması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması oluşturdu. Yangının yalnızca ormanlara değil, aynı zamanda verimli tarım arazilerine, meyve bahçelerine ve kırsal kalkınmaya da büyük zarar verdiği vurgulandı. Bu kapsamda, üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve yerel düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesi konularında fikir birliğine varıldı. Toplantıda ayrıca tarım sektöründeki güncel gelişmeler, üyelerin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri de ele alındı. Girdi maliyetlerindeki artış, su kaynaklarına erişim, iklim değişikliğinin tarıma etkisi ve genç nüfusun tarımdan uzaklaşması gibi konular çerçevesinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, bölgeler arası bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının ardından açıklama yapan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Kardeş borsalar olarak bu zorlu süreçte üreticimizin yanındayız. Yangın gibi doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek ve üreticimizin yeniden üretime dönmesini sağlamak için iş birliği içerisinde hareket etmeye kararlıyız. Ayrıca, tarım sektöründe yaşanan güncel sorunlara çözüm üretmek amacıyla ortak akılla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda, üreticilerle doğrudan temas kurulması, yangın sonrası hasar tespit çalışmalarının ve destek süreçlerinin yakından takip edilmesi ile ortak tarımsal projelerin geliştirilmesi konularında iş birliği mesajları verildi.

Toplantıya, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ödemiş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Latif Aka ve Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür başkanlık ederken, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Alaşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nazmi Sağlam ve beraberlerindeki heyetler de katılım sağladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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