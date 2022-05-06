Ödemiş'te Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı - Haberler

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Ödemiş'te Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Ödemiş'te Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı

Ödemiş'te baharın müjdecisi, birliğin, beraberliğin ve bereketin simgesi “Hıdırellez”, Ödemiş Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikle kutlandı.

Ödemiş'te baharın müjdecisi, birliğin, beraberliğin ve bereketin simgesi "Hıdırellez", Ödemiş Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikle kutlandı.

Anafartalar Mahallesi Salkım Sokağı'nın geçici olarak trafiğe kapatıldığı şenlikte, Hıdırellez ateşleri yakıldı. Vatandaşlar, sağlık, huzur, bereket ve barış dilekleriyle ateşin üzerinden atladı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, eşi Selma Eriş, Başkan Yardımcıları Özay Kaptan ve Feridun Azeroğlu, Belediye Meclisi üyeleri de Ödemişliler'in coşkusuna ortak oldu. Başkan Eriş, ilk kez Hıdırellez kutlayan çocuklarla birlikte ateşten atladı.

Başkan Mehmet Eriş, "Baharın umudu ve heyecanıyla Hıdırellez geleneğimizi hep birlikte yaşatmak istedik. İki yıldır pandemi sebebiyle böyle coşkulu etkinlikleri düzenleyememiştik. Bir arada olmayı çok özlemişiz. 'Hepimiz için bu zor günler geride kalsın' diyerek ateşten atlama geleneğini ve heyecanını yaşadık. Bu güzel kutlamada emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, Hıdırellez Bayramı'nın hepimiz için bolluk, bereket ve sağlıklı günler getirmesini diliyorum" dedi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Anafartalar Mahallesi, Ödemiş Belediyesi, Mehmet Eriş, Hıdırellez, Yerel, Haberler

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