Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü iftar yemeği verdi
İhlas Haber Ajansı - Akın Küçükkurt - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü iftar yemeği verdi Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü, iftar yemeğinde vatandaşlarla buluştu.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü iftar yemeği verdi
İZMİR - Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü, iftar yemeğinde vatandaşlarla buluştu.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge'nin katkılarıyla ilçe emniyet binası önünde iftar yemeği verildi. İftar yemeğine çok sayıda vatandaş katıldı.
İftar programında Narko Grup Amirliği ekipleri de stant açtı.