Ödemiş Belediye Başkanı Eriş'ten Çevreye Duyarlı Tesisin İnşaatına İnceleme - Haberler

Ödemiş Mandıracılar Birliği Başkanı Fatih Uğuralp, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Kızıler ile birlikte endüstriyel atık su arıtma tesisinin inşaatını inceleyen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, 1600 metreküp günlük kapasite ile hizmet verecek tesisin, Küçük Menderes havzası için önemine vurgu yaptı.

Ödemiş Mandıracılar Birliği öncülüğünde çevreyi koruma amaçlı olarak kurulan çok ortaklı şirket tarafından sürdürülen inşaat çalışmalarının seyri konusunda Ödemiş Mandıracılar Birliği Başkanı Fatih Uğuralp'ten bilgi alan Başkan Eriş, süt ve süt ürünleri işleme ve üretimi konusunda Türkiye'nin en önemli merkezlerinden olan Ödemiş'te önemli bir çevre sorununun tarihe karışmak üzere olduğunu kaydetti.

"VERİMLİ TOPRAKLARIMIZI VE SUYUMUZU BİRLİKTE KORUYACAĞIZ"

Ödemiş Atıksu Arıtma Tesisi yakınlarında Üç Eylül Mahallesi Kasapkuyu Mevkii'nde inşa edilen çevre dostu tesisin yapımında emeği geçenleri kutlayan Başkan Eriş, şöyle konuştu:

"Mandıra atık sularının arıtılması yani çevreye zararsız hale getirilmesi evsel atık suların arıtılması ile farklılık gösteriyor. Bu anlamda büyük bir yatırıma ihtiyaç duyuluyor. Uzun süredir bu alanda devam eden girişimlerin meyvesini alıyoruz. Ödemişli mandıralar çevre için bir araya gelip güzel bir duyarlılıkla dev bir yatırımı hayata geçiriyorlar. Allah'ın bizlere lütfu olan bu verimli toprakları ve suyumuzu birlikte koruyacağız.

Tüm havzanın can damarı olan Küçük Menderes Nehri'nin geleceği adına bir endüstriyel atıksu arıtma tesisi inşa ediliyor. Alıcı ortam standartlarında arıtmaya olanak sağlayacak bu tesisin gelecekte yenilenebilir enerji üretimi için değerlendirilebilecek olması da çevre için atılmış bir büyük adımdır. Kentimizde yıkama suyu başta olmak üzere mandıra atıksuları diyebileceğimiz atıksular için ayrı bir kanalizasyon hattı söz konusu. Bu hat değerlendirilecek. Yılbaşından bu yana devam eden çalışmaların sonbahar mevsimine doğru tamamlanması ile dileriz ki Ödemişimiz yeni bir çevre dostu tesis daha kazanmış olacak.

Doğaya karşı sorumlu bu projede taşın altına elini koyan Ödemiş Mandıracılar Birliği Başkanımız Fatih Uğuralp ve yönetimini, mandıra işletmecilerimizi, sürecin ilerleyişinde emeği olanları yürekten kutluyor, örnek olmasını diliyorum."

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÖDEMİŞ'E YENİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre dostu yatırımlarıyla gelecek nesillere temiz bir Küçük Menderes havzası bırakmak istediklerini vurgulayan Başkan Eriş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Kent merkezimizde hizmet veren atıksu arıtma tesisimizin yanı sıra yapımı planlanan dev yatırımlar Kaymakçı, Yolüstü ve Gölcük atıksu arıtma tesislerimizin İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından ilçemize kazandırılması için hazırlıklar sürüyor. Atıksu arıtmada lider olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes'e büyük yatırımlar yapıyor.

Atıksu arıtmanın yanı sıra toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumak ve çöp bertarafı sorununu bitirmek üzere Biosun Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi de geçtiğimiz yıl tüm havzamızın hizmetine sunuldu. Atıkları çöp değil yeni bir kaynak olarak değerlendiren bu tesiste elektrik enerjisi üretiliyor, tarıma gübre üretiliyor. Bu anlamda Tunç Soyer Başkanımızın destekleriyle de geleceğe yaşanılabilir bir çevre bırakarak tarım topraklarımızı ve su kaynaklarımızı korumayı hedefliyoruz."