Ödemiş Bademli Kooperatifi, Özbek Öğrencilere Fidancılık Eğitimi Verdi

S.S. Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Özbekistan'da bulunan Mahmud Mirzaev adındaki Taşkent Bahçe Bitkileri, Üzümcülük ve Şarapçılık Araştırma Enstitüsü arasında yürütülen ortak proje kapsamında, Özbekistan'dan gelen doktora öğrencilerine Bademli'de fidancılık eğitimi verildi.

Tarımsal kalkınma alanında ülke sınırlarını aşan vizyonuyla Bademli Kooperatifi öncülük etmeye devam ediyor. 1968 yılında temelleri atılan kooperatif uluslar arası alanda da kendini ve çalışmalarını geliştiriyor. Kooperatif bünyesinde bulunan Doku Kültürü Laboratuvarının da katkılarıyla virüsten ari bitki anaçları yetiştiren, bu sağlıklı ıslah edilmiş çeşitlerin üreticilerle buluşmasını sağlayan Bademli Kooperatifi, bu alandaki çalışmaları Özbekistan'da bulunan ve aralarında öğrenci staj programı ile de protokol bulunan Mahmud Mirzaev adındaki Taşkent Bahçe Bitkileri, Üzümcülük ve Şarapçılık Araştırma Enstitüsü ile Özbekistan'a da öğretiyor.

S.S. Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Özbekistan'da bulunan Mahmud Mirzaev adındaki Taşkent Bahçe Bitkileri, Üzümcülük ve Şarapçılık Araştırma Enstitüsü arasında yürütülen ortak proje kapsamında Özbek öğrenciler Ödemiş'e geldi. Boxadır Hayitboyev, Mirnasir İsrailov, Sardor Yusupov, Faxriddun Burunov, ve Shavkat Yuldashev isimli beş doktora öğrencisi, doku kültüründen, fidancılığın hassas detaylarına kadar, üretimin her aşamasında nasıl emekle dikkatli çalışmalar yapıldığını yerinde görerek öğrendiler. Meyve fidanı anaçlarının, doku kültürü laboratuvarında nasıl ve hangi şartlarda üretildiği, üretimin parsellerde nasıl yapıldığı, aşılama şekilleri ve süreçleri konusunda kapsamlı ve yerinde gözlemle öğrenme imkanı buldular. Kooperatif ortaklarının arazilerinde de inceleme yapan doktora öğrencileri, Ödemiş'in ve Bademli bölgesinin güzelliğine, iklimi ve ürün çeşitliliğine hayran kaldılar. İklim koşullarının arasındaki farklardan dolayı bölgemizdeki üretim çeşitliliğini Özbekistan'da bulmanın mümkün olmadığını ancak bazı ürünler için sera sistemi kullanılabileceğini ifade ettiler.

Kooperatif Başkanı Hurşit Nallı, bu tarz projelerin ülkemiz ve bölgemize karşı hepimizin sorumluluğu olduğunu, sürdürülebilir bir gelecek için fidancılık sektörünün her gün daha da fazla emek gerektirdiğini, bu konuda ellerini taşın altına koymaktan asla çekinmeyeceklerini ve daima daha da iyisini yapmak için çalışacaklarını sözünü verdi. - İZMİR