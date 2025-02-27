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Öcalan ile 3'üncü Görüşme Gerçekleşti

Öcalan ile 3'üncü Görüşme Gerçekleşti
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Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan üçüncü görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmeye ait fotoğraflar basın ile paylaşıldı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrası görüşmeye ait fotoğraflar basın ile paylaşıldı.

DEM Partili İmralı Heyeti, bugün terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile bugün 3'üncü görüştürmeyi gerçekleştirdi. İmralı'da yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrası heyetin görüşmeye ait olan fotoğrafları basın ile paylaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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