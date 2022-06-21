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Ocaklı'da yol çalışmaları tamamlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ocaklı'da yol çalışmaları tamamlanıyor

Nazilli Belediyesi ekipleri Ocaklı Mahallesi'ndeki 2 farklı noktada alt yapı ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri Ocaklı Mahallesi'ndeki 2 farklı noktada alt yapı ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Ocaklı Mahallesi'nde yer alan 2 farklı noktada yol yapım, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. İlk olarak yolun yağmurlama alt yapısını gerçekleştiren ekipler, ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden temin edilen parke taşlarını döşeyerek yolu yaya ve araç trafiğine açtı.

Çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür eden Ocaklı Mahalle Muhtarı Ahmet Yalçın; "Köyümüzün kanayan yarası olan, bir ambulansın dahi geçmekte zorlandığı yollarımız vardı. Bu yollarımıza Aydın Büyükşehir Belediyemizin gönderdiği taşları Nazilli Belediyemiz alt yapısını gerçekleştirerek taşları döşedi. Her iki belediye başkanımıza da şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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