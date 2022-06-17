'Ocak' Belgeseli Fethiye'de Gösterildi

Ocak Belgeseli Seydikemer'in Kabaağaç Mahallesi'nin ardından Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde de yayınlandı.

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye gelen yönetmen Ömer Öner, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra 'Ocak Belgeseli'ni çekti. Muğla'nın birçok ilçesi olmak üzere Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yanan alanları görüntüleyen Ömer Öner, yangınlarla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla "Ocak" belgeselinin ikinci gösterimini Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

"OCAK BELGESELİ' İLE BU TARZ FELAKETLERİN TEKRAR YAŞANMAMASI ADINA OLABİLDİĞİNCE ÇOK İNSANA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Programa Likya Kadın Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca, İngiltere Fahri Konsolosu Mustafa Şıkman, FEFSAD üyeleri ve çok sayıda izleyici katıldı. Yönetmen Ömer Öner, "2021 Temmuz ayında yaşamış olduğumuz yangın felaketi, bu ve bunun gibi afet durumlarında bir araya gelip, topluca hareket edip çok önemli işler başarıyoruz. 'Ocak' belgeseli ile bu tarz felaketlerin tekrar yaşanmaması adına olabildiğince çok insana ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Yönetmen Ömer Öner'e teşekkür belgesini Fethiye Belediyesi Kültür Müdürü Halime Ok taktim etti. Ocak Belgeseli izleyiciler tarafından tam not aldı ve uzun süre alkışlandı.

ANKA / Yerel