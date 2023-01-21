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Ocak ayında vatandaşlar sıcak havayı görünce sahile akın etti

Yerel Haberler

Ocak ayında vatandaşlar sıcak havayı görünce sahile akın etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sıcak havayı gören vatandaşlar sahile akın etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sıcak havayı gören vatandaşlar sahile akın etti.

Ocak ayında sıcak havaların devam etmesi üzerine vatandaşlar sıcak havaları iyi değerlendirerek sahile akın ettiler. Metroloji Genel Müdürlüğün verilerine göre Ereğli'de hava sıcaklığı 24.4 derece olarak ölçüldüğü öğrenildi. Havaların önümüzdeki 4 gün daha güneşli olarak devam edeceği öğrenildi.

"Sıcak havalar fırsat bilinmeli"

Sıcak havayı iyi değerlendirmek için sahile inen modern dansçı Gökhan Ray, sıcak havayı fırsat bilip dans etmek için sahile indiğini söyledi. Gökhan Ray yaptığı konuşmada, "Havaları çok güzel görüyorum. Benimde şuan dans çekimim yoktu ama bugün havanın güzel olmasını kendime fırsat bildim ve dans çekiminde bulundum. Kışta önemli, karda yağması lazım ama belli ölçülerde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu çok sıkıntılı havalarda, çetin havalarda sokakta insanlar yaşıyor, yatanlar oluyor, onlar içinde çok zor bir durum. İnşallah mevsimleri 4 mevsim yaşayacağımız günlerde olur diyorum ama çok kara kışlar olmadan" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Ereğli Yerel Haberler

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