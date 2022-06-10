Oasis Aquapark'ı Açılıyor, Eğlence Başlıyor - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ, Çeşme Belediyesi ve İzmirli yatırımcıların ortaklığıyla Çeşme Alaçatı'da kurulan kentin en büyük su parkının sezon açılışı yarın yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZENERJİ şirketinin hissedarı olduğu Çeşme'deki Oasis Aquapark'ının sezon açılışı yarın (11 Haziran Cumartesi) yapılacak. Tesis ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenebileceği havuzları, heyecan dolu kaydırak parkurları, performans müzikleri ve gösteriler ile bu yıl da günübirlik tatilin merkezlerinden biri olacak.

BİN 300 METREKARELİK HAVUZ

Ege Bölgesi'nin en büyük su parkı işletmesi olan Oasis Aquapark'ta her yaş grubuna göre havuz bulunuyor. Dalga havuzunun yanı sıra tesiste toplam bin 300 metrekarelik büyük havuz, jakuzi havuzu, çocukların sınırsızca eğlendiği aqua tower, 0-3 yaş grubu çocuklar için özel olarak tasarlanan çocuk dünyası ve korsan gemisi olmak üzere 5 havuz hizmet veriyor.

ADRENALİN TUTKUNLARI BURADA

Türkiye'de bir benzeri olmayan uzay temalı "Space Race" adlı botlu kaydırağın da yer aldığı parkta her yaş grubundan macera sevenler için kaydırak bulunuyor. Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi ise kobra adı verilen yine botlu su kaydırağı. Su parkında ayrıca aquatube, body slide, rafting slide, wide slide, space hole, looping rocket, black hole olmak üzere toplam 9 su kaydırağı özellikle gençlerin büyük beğenisini kazanıyor. Ayrıca konuklar tesiste gün boyu dart, ayak dartı, frizbi, boccia, dans show ve zumba etkinlikleri ile keyifli vakit geçiriyor.

TEMİZ VE KALİTELİ HİZMET

Saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında haftanın yedi günü hizmet veren tesiste, eğlenceye kısa bir mola verip yemek ve bir şeyler içmek için de kafeterya bulunuyor. Hamburgerden, sandviçlere, pizza ve makarnalardan salatalara kadar geniş yelpazeli birçok ürünün yer aldığı kafeteryada ise fiyatlar oldukça uygun. Ürünlerin hazırlanması ile servisinde temizlik ve hijyen kurallarına büyük önem veriliyor.

GİRİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Tesiste, 3 yaşa kadar olan ziyaretçilerden giriş ücreti alınmıyor. 4-9 yaş grubundakiler 160 TL, 10 yaş ve üzerindekiler 200 TL giriş ücreti karşılığında havuzlar, kaydıraklar ve tüm aktivitelerden gün boyu sınırsız yararlanabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin personeline girişte yüzde 25 indirim uygulanıyor.

ANKA / Yerel