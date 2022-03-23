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O köy referanduma gidecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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O köy referanduma gidecek

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ayvazlar köyünün halk oylamasıyla Çaycuma Belediyesine bağlanması için imza toplanıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ayvazlar köyünün halk oylamasıyla Çaycuma Belediyesine bağlanması için imza toplanıldı. İlçeye mahalle olabilmek için Nisan ayında referanduma gidilecek.

Çaycuma'da köy statüsünde olan ve 2 mahallesi bulunan Ayvazlar köyünün Pirahmetler ile Yeni mahalle olmak üzere referanduma gitme kararı aldı. Çaycuma merkeze 4 kilometre mesafesi olan 256 kişinin yaşadığı köy için 3 Nisan Pazar günü oylamaya gidilecek. Çaycuma Belediyesine bağlanan mahalle sayısı 10'a yükselmiş olurken ilçeye bağlanmak isteyen Ayvazlar köyünden 'evet' çıkarsa 11 mahalle olmuş olacak. - ZONGULDAK

O köy referanduma gidecek

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak, Nisan, Yerel, Haberler

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