O ilçede vatandaşlar merdivenle sahile inebilecek Yerel Haberler Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sahile vatandaşların inebilmesini sağlamak amacıyla merdiven yapıldı. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sahile vatandaşların inebilmesini sağlamak amacıyla merdiven yapıldı. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde vatandaşların sahile inebilmek için talep ettiği merdiven yapıldı. Çatalzeytin Belediyesi tarafından yapılan sahile iniş merdivenleri, tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Konu ile ilgili konuşan Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, "Denize iniş merdiveni yapımı, yaz mevsimindeki yoğunu işler nedeniyle gecikti. Bugün merdiveni denize girmek isteyenlerin hizmetine sunduk" dedi. Daha önce ilçede yapılan setleme çalışmaları sebebiyle denize iniş merdivenleri yıkılmıştı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Çatalzeytin Kastamonu Yerel Haberler

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