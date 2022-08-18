O Camiyi Hayırseverler Yaptıracak

Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin içerisine yapılması planlanan caminin hayırseverler tarafından yapılacağı açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda; Kayseri gündeminde konuşulan caminin hayırseverler katkısıyla yapılacağı açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada temel inşaatı ihalesinin 2 Eylül 2022 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinde yapılacağı da açıklandı. Açıklamada; "Ülkemizin ve şehrimizin pek çok yerinde hayır eseri bulunan değerli hemşehrimiz hayırsever Mehmet Altun, beyin işbirliği ile yapılacak olan caminin temel inşaatı ihalesi 2 Eylül'de yapılacaktır. Bu çerçevede böyle güzel bir eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ