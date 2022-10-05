O anı fotoğrafladı

Gümüşhane'de yaşayan doğa fotoğrafçısı Metin Aydın, fotoğrafçılıkta çok zor çekilen fotoğraflardan birisi olan yıldırım fotoğrafını kentin simgesi olan Kuşakkaya zirvesiyle bir araya getirerek yakaladı.

Gümüşhane'de yaşayan doğa fotoğrafçısı Metin Aydın, fotoğrafçılıkta çok zor çekilen fotoğraflardan birisi olan yıldırım fotoğrafını kentin simgesi olan Kuşakkaya zirvesiyle bir araya getirerek yakaladı.

6 yılı aşkın bir süredir Gümüşhane'de yaşayan ve 4 yıl önce başladığı fotoğraf sevdasıyla Gümüşhane'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Aydın'ın çektiği yıldırım fotoğrafı büyük beğeni topladı.

Yüksek zoom kapasiteli makinesiyle Gümüşhane'de doğa ve manzara fotoğrafları çeken Aydın, Gümüşhane kent merkezini gece yarısı şehrin simgelerinden olan yaklaşık 2 bin metre rakımdaki Kuşakkaya zirvesinin arkasına düşen yıldırımla birleştirdi. Yıldırım düştüğü anı yakalayabilmek için makinesini evinin balkonunda ayarlayarak onlarca kez deklanşöre basan Aydın, çok sayıda denemeden sonra yıldırımın en net halini fotoğraflamayı başardı.

Bu fotoğrafını tüm sosyal medya hesaplarından paylaşan Aydın'ın paylaşımı yüzlerce beğeni, paylaşım ve yorum aldı. - GÜMÜŞHANE