Nusret Mayın Gemisi Burhaniye'de Demir Attı - Haberler

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Nusret Mayın Gemisi Burhaniye'de Demir Attı

ANKA - Yerel
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Nusret Mayın Gemisi Burhaniye'de Demir Attı

18 Mart 1915'te Çanakkale Harekatının kaderini değiştirerek, "Dünyanın en ünlü mayın gemisi" unvanını kazanan ve 'Müze Gemi' olarak hizmet vermeye başlayan TCG Nusret N-16 Gemisi, Burhaniye Limanı'nda demir attı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in de ziyaret ettiği Nusret Gemisi, gün boyu ziyarete açık kaldı.

18 Mart 1915'te Çanakkale Harekatının kaderini değiştirerek, "Dünyanın en ünlü mayın gemisi" unvanını kazanan ve 'Müze Gemi' olarak hizmet vermeye başlayan TCG Nusret N-16 Gemisi, Burhaniye Limanı'nda demir attı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in de ziyaret ettiği Nusret Gemisi, gün boyu ziyarete açık kaldı.

Birebir aslına uygun şekilde tasarlanarak müze haline getirilen ve Çanakkale Deniz Müzesi  Komutanlığı emrinde bulunan TCG Nusret N-16 Gemisi'ni ziyaret eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, gemi komutanının rehberliğinde gemiyi gezdi.

Nusret'in Çanakkale Zaferi'ndeki kahramanca mücadelesi, o dönemin kaptanları, kamara dairesi, mürettebatın yaşam alanları ve mayınların kullanımı hakkında bilgiler alan Başkan Deveciler'e, Başkan Yardımcıları Tamer Midilli ve Murat Yazgan da eşlik etti.

Yoğun talep üzerine ziyaret saatlerini uzatan Nusret Mayın Gemisi, gün boyu Burhaniye ve çevre ilçelerden gelen yüzlerce kişi tarafından gezildi.

ANKA / Yerel

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