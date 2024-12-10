Nusaybin'deki Kedi Her Sabah Simit Alıyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kedinin, marketin önünde bulunan tezgahtan simit kaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fırat Mahallesi'nde bir kedi, her sabah market önünde bulunan tezgahtan simit alıp hızla uzaklaşıyor. Kedinin simidi alıp uzaklaştığı anlar esnafın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Her gün tezgaha gelerek simit alan kedinin bunu alışkanlık haline getirdiği belirtildi. Kedinin bu hareketini gören Hüseyin Aslan, bu kediyi sürekli gördüklerini, bugün de simit kaptığını gördüğünü söyledi. Çok güzel bir görüntü olduğunu değerlendiren Aslan, "Arkadaşlar videosunu çekti. Ortaya güzel görüntüler çıktı" dedi. - MARDİN