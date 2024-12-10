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Nusaybin'deki Kedi Her Sabah Simit Alıyor

Nusaybin'deki Kedi Her Sabah Simit Alıyor
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir kedinin market önünden simit çalma anları cep telefonuyla kaydedildi. Her gün aynı yere gelerek simit alan kedinin görüntüleri esnaf tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kedinin, marketin önünde bulunan tezgahtan simit kaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fırat Mahallesi'nde bir kedi, her sabah market önünde bulunan tezgahtan simit alıp hızla uzaklaşıyor. Kedinin simidi alıp uzaklaştığı anlar esnafın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Her gün tezgaha gelerek simit alan kedinin bunu alışkanlık haline getirdiği belirtildi. Kedinin bu hareketini gören Hüseyin Aslan, bu kediyi sürekli gördüklerini, bugün de simit kaptığını gördüğünü söyledi. Çok güzel bir görüntü olduğunu değerlendiren Aslan, "Arkadaşlar videosunu çekti. Ortaya güzel görüntüler çıktı" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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