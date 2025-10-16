Haberler

Nusaybin'deki Çocukların Çöp Kutusuyla Halay Çekişi Sosyal Medyada Viral Oldu

Nusaybin'deki Çocukların Çöp Kutusuyla Halay Çekişi Sosyal Medyada Viral Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki çocuğun çöp tenekesiyle halay çektiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İzleyicilerin kalbini kazanan bu videolar, çocukların içtenliği ve enerjisi ile birlikte çok sayıda beğeni aldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki çocuğun ellerine aldıkları çöp tenekesiyle halay çektiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nusaybin ilçesinde bir okul önünde çöp kutusu ile halay çeken küçük çocuklar sosyal medya izleyicilerini gülümsetti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Çocukların içtenliği ve enerjisi, izleyenler tarafından takdirle karşılandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Fenerbahçe ve Galatasaray bomba transferde karşı karşıya geldi

Hangi takım alacak? İşte karşı karşıya geldikleri ilk yıldız
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

İşte kanser hastası eşini uykusunda katleden adamın ilk ifadesi
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.