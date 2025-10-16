Nusaybin'deki Çocukların Çöp Kutusuyla Halay Çekişi Sosyal Medyada Viral Oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki çocuğun ellerine aldıkları çöp tenekesiyle halay çektiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nusaybin ilçesinde bir okul önünde çöp kutusu ile halay çeken küçük çocuklar sosyal medya izleyicilerini gülümsetti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Çocukların içtenliği ve enerjisi, izleyenler tarafından takdirle karşılandı. - MARDİN