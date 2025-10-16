Nusaybin'deki Çocukların Çöp Kutusuyla Halay Çekişi Sosyal Medyada Viral Oldu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki çocuğun çöp tenekesiyle halay çektiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İzleyicilerin kalbini kazanan bu videolar, çocukların içtenliği ve enerjisi ile birlikte çok sayıda beğeni aldı.
Nusaybin ilçesinde bir okul önünde çöp kutusu ile halay çeken küçük çocuklar sosyal medya izleyicilerini gülümsetti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Çocukların içtenliği ve enerjisi, izleyenler tarafından takdirle karşılandı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel