Mardin'de İki Kız Öldürülmesine İlişkin 1 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriyeli iki kız kardeş evlerinde silahla öldürüldü. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve cenazeler Suriye'ye gönderildi.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriyeli iki kız kardeşin evlerinde silahla öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Öte yandan cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Suriye'ye gönderildi.

Nusaybin'in 8 Mart Mahallesi'nde 5 Ocak'ta Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Khaled Abira'nın (41) silahla öldürülmüş halde bulunmasının ardından açılan soruşturma devam ediyor.

Cinayetin aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip oluşturuldu. Çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen M.B. (59) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, hayatını kaybeden Sümeyye Khaled Abira'nın dini nikahlı eşi olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cenazeler Suriye'ye gönderildi

Öte yandan iki kız kardeşin cenazeleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin toprağa verilmek üzere Suriye'ye götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
