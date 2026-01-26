Nusaybin'de Gümüş İşlemeciliğini Yaşatmak İçin Kadın Kooperatifi Kuruldu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak ve gümüş işlemeciliğini yaşatmak amacıyla 'Nusaybin Gümüş Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi' kuruldu. Kooperatif, çocuklu kadınların üretime katılımını kolaylaştıracak kreş alanı da sunmayı planlıyor.
Haber: Gülten AKGÜL
