Haberler

Nusaybin'de Gümüş İşlemeciliğini Yaşatmak İçin Kadın Kooperatifi Kuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak ve gümüş işlemeciliğini yaşatmak amacıyla 'Nusaybin Gümüş Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi' kuruldu. Kooperatif, çocuklu kadınların üretime katılımını kolaylaştıracak kreş alanı da sunmayı planlıyor.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak ve bölgenin kültürel mirası olan gümüş işlemeciliğini yaşatmak amacıyla "Nusaybin Gümüş Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" kuruldu.

Kaynak: ANKA / Yerel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı

Şehir kar altında! Elinde kürek olan kişi belediye başkanı
Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket

Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Doğru olabilir mi? 15 ay önce Almanya'ya giden Türk vatandaşının anlattıkları tartışma yarattı

15 ay önce Almanya'ya gitti, anlattıkları büyük tartışma yarattı
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları

Maçtan sonra ortaya çıktı! Saran'ın gergin anları