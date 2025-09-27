Nusaybin'de İki Aile Barış Töreniyle Bir Araya Geldi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, düzenlenen barış töreniyle bir araya geldi.

Törene, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Volkan Şenocak, İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal, kanaat önderleri, her iki ailenin ileri gelenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Barış töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla başladı. Her iki aile, barış ve kardeşlikten yana irade ortaya koyarak el sıkıştı ve birbirlerine sarılarak aralarındaki husumete son verdi.

Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusunda bulunarak, "Toplumumuzun huzuru ve birliği açısından bu tür barış adımları büyük önem taşımaktadır. Ailelerimizin sağduyulu yaklaşımı sayesinde bu süreç barışla sonuçlanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bölgemizde kardeşlik ve huzurun daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Barış töreni, yapılan duaların ardından sona erdi. - MARDİN