Haberler

Nusaybin'de İki Aile Barış Töreniyle Bir Araya Geldi

Nusaybin'de İki Aile Barış Töreniyle Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki ailenin barış töreni düzenlendi. Kaymakam Evren Çakır'ın katılımıyla, aileler barış ve kardeşlik adına el sıkışarak husumetlerine son verdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, düzenlenen barış töreniyle bir araya geldi.

Törene, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Volkan Şenocak, İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal, kanaat önderleri, her iki ailenin ileri gelenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Barış töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla başladı. Her iki aile, barış ve kardeşlikten yana irade ortaya koyarak el sıkıştı ve birbirlerine sarılarak aralarındaki husumete son verdi.

Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusunda bulunarak, "Toplumumuzun huzuru ve birliği açısından bu tür barış adımları büyük önem taşımaktadır. Ailelerimizin sağduyulu yaklaşımı sayesinde bu süreç barışla sonuçlanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bölgemizde kardeşlik ve huzurun daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Barış töreni, yapılan duaların ardından sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Havalimanında İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı

İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.