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Nusaybin'de Engelliler Haftası Farkındalık Programı Düzenlendi

Nusaybin'de Engelliler Haftası Farkındalık Programı Düzenlendi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Sevgi Varsa Engel Yoktur' sloganıyla düzenlenen Engelliler Haftası etkinliğinde, engelli bireylerin yaşam standartlarını iyileştirme ve toplumda farkındalık oluşturma vurgulandı. Kaymakam Evren Çakır, engelli bireylerin hayat kalitelerini artırma sorumluluğunun hepimize düştüğünü ifade etti.

Mardin'in Nusaybin Kaymakamlığı tarafından "Sevgi Varsa Engel Yoktur" sloganıyla Engelliler Haftası kapsamında farkındalık programı düzenlendi.

Programda konuşan Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, etkinliğin amacının engelli bireylerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Çakır, "Bugün, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve Nusaybin'deki engelli bireylerimizle bir araya gelip birlikteliğimizi güçlendiriyoruz. Sevgi varsa engel yoktur sloganıyla ilerliyoruz. Özellikle engelli kardeşlerimizin hayat kalitelerini, hayat standartlarını iyi hale getirmek hepimizin görevi ve sorumlulukları arasındadır. Bizlerin desteği, yardımları ve kolaylıkları ile onlar için engel olmayacağını düşünüyorum. Emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Programa katılan engelli bireylerden Esma Başar, Kaymakam Çakır'a teşekkürlerini ileterek, böyle bir etkinlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Engelli birey Nezirhan Bilgin ise "Bir gün bile olsa hatırlanmak bizim için çok önemli. Biz kendimizi engelli olarak görmüyoruz. Engeli bizlere yaşatan kişiler, engel olarak gördüğümüz insanlardır" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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