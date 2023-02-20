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Nusaybin'de depremden korkan vatandaşlar sokağa çıktı

Yerel Haberler

Nusaybin'de depremden korkan vatandaşlar sokağa çıktıMARDİN Hatay merkezli deprem Mardin'in Nusaybin ilçesinde hissedildi, vatandaşlar sokağa çıktı Akşam saatlerinde Hatay'da 6.4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem birçok çevre ilden hissedildi.

Nusaybin'de depremden korkan vatandaşlar sokağa çıktı

MARDİN Hatay merkezli deprem Mardin'in Nusaybin ilçesinde hissedildi, vatandaşlar sokağa çıktı

Akşam saatlerinde Hatay'da 6.4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem birçok çevre ilden hissedildi. Depremi hisseden yerlerden biride Mardin'in Nusaybin ilçesi oldu. Kısa süreli hissedilen deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Panikleyen vatandaşlar sokaklara çıktı, bazı vatandaşlar ise ilçede bulunan düğün salonuna sığındı.

"Deprem çok şiddetli oldu"

Depremi hissettiğinde sokağa çıktığını belirten Lokman Dağ, "Deprem esnasında ben binada çalışıyordum. Binanın kazan dairesindeydim, deprem çok şiddetli oldu ve bende hemen dışarı çıktım. Çok yüksek derece sallandık, ilk depremler kadar değildi ancak bu depremi de hissettik" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nusaybin Deprem Mardin Hatay 3. Sayfa Yerel Haberler

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