Nurhak'ta bin 333 ağır hasarlı binanın 384'ü yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde ağır hasarlı olarak tespit edilen bin 333 binadan 384'ünün yıkım işlemi tamamlandı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde ağır hasarlı olarak tespit edilen bin 333 binadan 384'ünün yıkım işlemi tamamlandı.

Asrın felaketi sonrası yıkımın yaşandığı ilçelerden biri Nurhak'ta da ağır hasarlı binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor. İlçede toplamda bin 333 bina depremle birlikte ağır hasar aldı. Deprem sonrasında incelemesi tamamlanan binalar ve bağımsız bölümlerin yıkım işlemleri sürüyor. Yıkım çalışmalarında binaların enkazları kepçelerle doldurulan kamyonlarla belirlenen döküm sahasına taşınıyor. Yıkım işlemleri esnasında ise geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

Nurhak Kaymakamı Sercan Yıldız, ilçede ağır hasarlı binaların yıkım oranının yüzde 29'a ulaştığını duyurdu.

Kaymakam Yıldız, "Nurhak'ta ağır hasarlı binaları yıkmaya devam ediyoruz. Merkezde 118, kırsalda 266 ağır hasarlı binamızı yıktık. İlçemizde bulunan bin 333 ağır hasarlı binanın yüzde 29'u yıkıldı. Yıkımlar; Kullar, Karşıyaka, Pınarbaşı ve Eskiköy Mahallelerinde devam edecektir" açıklamasında bulundu. - KAHRAMANMARAŞ