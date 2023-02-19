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Nurdağı'nda konteyner kent ve prefabrik ev çalışmaları devam ediyor

Yerel Haberler

Nurdağı'nda konteyner kent ve prefabrik ev çalışmaları devam ediyor Ay sonuna kadar teslimatların yapılması hedefleniyor Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası en çok yıkıma uğrayan yerlerden olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konteyner kent ve prefabrik ev çalışmaları aralıksız...

Nurdağı'nda konteyner kent ve prefabrik ev çalışmaları devam ediyor

Ay sonuna kadar teslimatların yapılması hedefleniyor

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası en çok yıkıma uğrayan yerlerden olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konteyner kent ve prefabrik ev çalışmaları aralıksız devam ediyor. Konteyner ve prefabrik evlerde ay sonuna kadar teslimatların yapılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin en çok yıkıma yol açtığı ilçe Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. Yaşanan iki büyük depremin ardından 4 bin 787 bina 'acil yıkılacak', 'ağır hasarlı', 'yıkık' olarak tespit edildi. İlçede evine giremeyen vatandaşlar için çadır kentler kurulup, konteyner kent kurulumu için de çalışmalar başladı.

İlçede konteyner kent ve prefabrik evler için belirlenen alanlarda bir yandan altyapı ve diğer yandan da üstyapı çalışmaları hız kazandı. Belirlenen alanlara tırlarla getirilen konteynerler yerleştirilirken, bazı noktalarda da prefabrik evlerin yapımı sürüyor.

Nurdağı'ndaki konteyner kent ve prefabrik ev çalışmalarının ay sonuna kadar tamamlanarak depremzede vatandaşlara teslim edilmesi hedefleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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